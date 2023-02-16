США послали Украине сигнал о возможном сокращении помощи Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты послали президенту Украины Владимиру Зеленскому сигнал о том, что помощь Запада Киеву небезгранична, рассказал профессор Лондонского университета Роб Сингх.

По мнению специалиста, «критики, вероятно, начнут подвергать сомнению ведущую роль Вашингтона в предоставлении помощи, если государства НАТО в Европе будут замечены в оказании недостаточной поддержки или даже расколе из-за Украины». Для продолжения оказания помощи Киеву должен будет предпринять некоторые меры, передает Newsweek.

Как заявил Сингх, признаки потенциального нежелания продолжать финансировать Украину являются всего лишь «выражением того, что Киев должен не просто продолжать сражаться, но и совершить какой-то решительный перелом» в боевых действиях. Для Украины это является весьма сложной задачей, констатировал профессор.

Напомним, ранее в Великобритании заявили, что конфликт на Украине способствовал опустошению арсеналов оружия и боеприпасов во многих странах Европы. Глава Минобороны европейских государства теперь беспокоит вопрос, как долго можно будет сохранять существующий уровень поддержки Киева.

Как писал сайт KP.RU, в начале февраля сенаторы Конгресса США внесли резолюцию, в которой содержится требование к президенту страны Джо Байдену прекратить оказание военной поддержки Украине.