Воздушная тревога объявлена по всей Украине 16 февраля 2023 года

Во всех украинских регионах завыли сирены воздушной тревоги
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Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины днем в четверг, 16 февраля 2023 года. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.
Напомним, в этот же день глава региональной военной администрации Максим Козицкий заявил, что объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области. По его словам, в результате произошел пожар.
Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал прекращение ударов по украинской инфраструктуре главным условием, при котором Евросоюз будет просить Киев начать переговоры с Москвой.
Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.