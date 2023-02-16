Воздушная тревога объявлена по всей Украине 16 февраля 2023 года

Во всех украинских регионах завыли сирены воздушной тревоги Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины днем в четверг, 16 февраля 2023 года. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Напомним, в этот же день глава региональной военной администрации Максим Козицкий заявил, что объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области. По его словам, в результате произошел пожар.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал прекращение ударов по украинской инфраструктуре главным условием, при котором Евросоюз будет просить Киев начать переговоры с Москвой.

Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.