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НовостиПолитика16 февраля 2023 10:28

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 16 февраля 2023 года

Населению рекомендуется не покидать укрытий
Роман КИЛЬМЯШКИН
Во всех украинских регионах завыли сирены воздушной тревоги

Во всех украинских регионах завыли сирены воздушной тревоги

Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины днем в четверг, 16 февраля 2023 года. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Напомним, в этот же день глава региональной военной администрации Максим Козицкий заявил, что объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области. По его словам, в результате произошел пожар.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал прекращение ударов по украинской инфраструктуре главным условием, при котором Евросоюз будет просить Киев начать переговоры с Москвой.

Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.