Госдума призвала Совбез ООН расследовать взрывы на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Государственная дума приняла постановление с призывом к Совету безопасности ООН расследовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2»

«Депутаты Госдумы обращаются к Совету безопасности ООН с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления», – приводится текст документа на сайте палаты.

Как отмечается в постановлении, информация, представленная американским журналистом Сеймуром Хершем, свидетельствует о причастности США к подрывам трубопроводов. Депутаты заявили, что администрация президента Джо Байдена несет полную ответственность за причинение многомиллиардного ущерба владельцам «Северных потоков» и за долгосрочное негативное влияние на экономику и экологию стран европейского региона.

Напомним, ранее журналист Херш представил итоги своего расследования, согласно которому взрывчатку под трубопроводы заложили водолазы США, когда летом прошлого года проходили учения Североатлантического альянса.

Как писал сайт KP.RU, Россия запросила на 22 февраля проведение заседания Совбеза ООН в связи с новой информацией о взрывах на трубопроводах.