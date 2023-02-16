Володин призвал подсчитать ущерб, нанесенный взрывом на «Северных потоках» Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал подсчитать ущерб от взрывов на «Северных потоках». Его можно взыскать, заявил он.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект обращения к ООН с призывом инициировать международное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил подсчитать ущерб, нанесенный «Газпрому» и окружающей среде. После этого убытки нужно предъявить и взыскать, отметил спикер парламента.

Напомним, сразу два взрыва произошли на «Северных потоках» 26 сентября 2022 года. Не исключается версия о целенаправленной диверсии. Россия запросила специальное заседание Совбеза ООН по этому вопросу на 22 февраля 2023 года. Международную организацию прося рассмотреть новую информацию о диверсиях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» и начать международное расследование.