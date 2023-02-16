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НовостиПолитика16 февраля 2023 11:31

Российские войска уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

Огонь по позициям противника вели бойцы группировки войск «Центр»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России уничтожили за минувшие сутки на Краснолиманском направлении более 100 украинских военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожены свыше ста украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица «Гвоздика»», – рассказал он в ходе брифинга.

Как уточнил генерал-лейтенант, российскими войсками были поражены подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские войска уничтожили восемь диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении.

Напомним, в четверг, 16 февраля, в ДНР сообщили о взятии под контроль ВС России всех высот в окрестностях Артемовска.

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