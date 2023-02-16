Российские войска уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России уничтожили за минувшие сутки на Краснолиманском направлении более 100 украинских военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожены свыше ста украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица «Гвоздика»», – рассказал он в ходе брифинга.

Как уточнил генерал-лейтенант, российскими войсками были поражены подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские войска уничтожили восемь диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении.

Напомним, в четверг, 16 февраля, в ДНР сообщили о взятии под контроль ВС России всех высот в окрестностях Артемовска.

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