МИД РФ: Россия высылает четырех дипломатов Австрии в качестве ответной меры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ вызвал посла Австрии в России Вернера Альмхофера. Ему заявили решительный протест в связи с провокационным объявлением четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрийской Республике «persona non grata». В МИД заявили, что в ответ Россия высылает из страны четырех сотрудников посольства Австрийской Республики в РФ.

Выбранные представители консульства должны покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля. Они также объявлены «persona non grata». Послу вручили соответствующую ноту.

В МИД РФ заявили, что шаг Австрии рассматривают как недружественный. Он ничем не обоснован и негативно влияет на отношения стран.

Кроме того, в Министерстве напомнили и о другой проблеме, которая обостряет конфликт: Вена создает сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций, направляющихся в страну для проведения международных встреч. Это недопустимо для государства, которое позиционирует себя как непредвзятое, нейтральное, а также считается местом для проведения переговоров между странами.

Ранее Австрия заявляла, что в отличие от Варшавы пустит российскую делегацию для участия в сессии ОБСЕ, так как этого требует международное право.