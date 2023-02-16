В Турции через 10 суток после землетрясения спасли из-под завалов живую 17-летнюю девушку

В Турции из-под завалов извлекли 17-летнюю девушку через 10 суток после землетрясения. Фото: REUTERS

Более десяти суток провела под завалами 17-летняя девушка в турецком городе Кахраманмараш. Об этом в четверг 16 февраля сообщает издание Anadolu.

Сообщается, что девушку зовут Алейна Олмез, под завалами разрушенного многоквартирного дома она провела 248 часов. После того, как девушку достали из-под обломков здания, оказалось, что она в сознании и может общаться с окружающими, пишет издание со ссылкой на сотрудников спасательных служб. Девушку госпитализировали.

Напомним, во вторник, 14 февраля, в аэропорту Жуковский приземлился самолёт ИЛ-76, принадлежащий МЧС России. На нём в страну вернулись из Сирии спасатели, которые помогали вытаскивать из-под обломков выживших и ликвидировать последствия землетрясения.

Все о произошедших в феврале землетрясениях в Турции и Сирии читайте здесь на KP.RU.

Тем временем 16 февраля произошли землетрясения в Иркутской области и Бурятии. Также землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали в Хорватии.

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