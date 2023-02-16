Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали в Хорватии Фото: REUTERS

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии в четверг, 16 февраля. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как передают специалисты, эпицентр подземных толчков располагался в 36 км к юго-востоку от города Риека, население которого составляет 141 тысяч человек, а также в 14 км к югу от маленького курортного города Цриквеницы, население которого 7 100 человек.

Глубина, на которой залегал источник землетрясения, составила 10 км.

О каких-либо разрушениях и пострадавших на данный момент неизвестно.

Днем ранее землетрясение магнитудой 6 зарегистрировали на Филиппинах. Эпицентр подземных толчков располагался в 89 км к юго-востоку от города Легаспи, где проживает около 179 тысяч человек, а очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. Повторных толчков до настоящего времени не было.

В воскресенье, 14 февраля, землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юго-западе Румынии. 13 февраля сейсмологи заявили о толчке интенсивностью 5,2.

12 февраля два землетрясения зафиксировали в Грузии — магнитудой 3,3 и 4,4. Еще один толчок произошел днем ранее, 11 февраля. Его интенсивность составила 4,3.