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НовостиПолитика17 февраля 2023 3:33

Посольство РФ в Вашингтоне: слова Нуланд о поддержке ударов по Крыму доказывают вовлеченность США в украинский конфликт

Российское дипломатическое ведомство указало на действия США, подтверждающие их фактическое участие в конфликте
Мария ПАВЛОВА
В российском посольстве прокомментировали заявление Нуланд о допустимости ударов ВСУ по Крыму.

В российском посольстве прокомментировали заявление Нуланд о допустимости ударов ВСУ по Крыму.

Фото: REUTERS

Слова заместителя главы Госдепа США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон поддерживает нанесение ударов ВСУ по Крыму, являются подтверждением вовлеченности Соединенных Штатов в украинский конфликт. Об этом в четверг 16 февраля заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко, пишет ТАСС.

«Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну», - отметил Гиренко, комментируя заявление Нуланд.

Дипломат указал на конкретные действия Вашингтона, свидетельствующие о фактическом участии США в конфликте, в частности, снабжение ВСУ современным оружием, планирование операций совместно с украинскими военачальниками и участие в наведении вооружений на цели.

«Всему международному сообществу должно наконец стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине», - резюмировал Гиренко.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает удары ВСУ по Крыму и считают размещенные там российские военные объекты «легитимными целями» для Украины.

Ранее в МИД Китая заявили, что США неизбирательным применением силы и использованием дипломатии принуждения создают хаос по всему миру.