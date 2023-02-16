Новое землетрясение в Турции: в провинци Хатай обрушились дома

В Турции произошло еще одно землетрясение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В турецкой провинции Хатай в четверг 16 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Провинция Хатай находится на юго-востоке страны. Сообщается, что очаг землетрясения находился в Средиземном море, на глубине около 10 км и на расстоянии около пяти километров от побережья Турции. По предварительной информации, обрушились несколько зданий, ранее пострадавших при землетрясении 6 февраля.

Информации о пострадавших не поступало.

Тем временем в турецком городе Кахраманмараш из-под завалов извлекли живую 17-летнюю девушку через 248 часов после землетрясения.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения. Погибли и пострадали десятки тысяч людей. Все о произошедших в феврале землетрясениях в Турции и Сирии читайте здесь на KP.RU.

Российские спасатели принимали участие в ликвидации последствий землетрясений. Во вторник, 14 февраля, в аэропорту Жуковский приземлился самолёт ИЛ-76, принадлежащий МЧС России. На нём в страну вернулись из Сирии спасатели, которые помогали вытаскивать из-под обломков выживших и ликвидировать последствия землетрясения.

Также сообщалось, что 16 февраля произошли землетрясения в Иркутской области и Бурятии. Также землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали в Хорватии.

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