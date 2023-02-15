В Турции спасли из-под завалов четырех человек на десятые сутки после землетрясений Фото: REUTERS

Спасатели вытащили из-под завалов четырех человек на десятые сутки после землетрясений в Турции. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

Так, в провинции Кахраманмараш спасли 42-летнюю женщину. Турчанку Мелике Имамоглу провела под обломками собственного дома 222 часа. Она не успела покинуть здание после первых подземных толчков и оказалась в ловушке бетона. Спасатели обнаружили ее на десятые сутки и смогли вытащить. Сейчас женщину доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

В провинции Хатай в то же время спасли женщину и двоих детей. Там же ранее вытащили из-под завалов иностранку Муну Дабул, которая провела в ловушке 204 часа.

В общей сложности в Турции по подсчетам Эрдогана уже были спасены порядка восьми тыс. человек.

Кроме того, KP.RU сообщал о том, что спасатели достали из-под завалов кошку спустя 178 часов после землетрясений. Четверолапой дали имя Надежда.