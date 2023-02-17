Россияне получат возможность совершать операции с цифровым рублем с 1 апреля 2023

Банк России запускает пилотный проект по операциям с цифровым рублем с 1 апреля Фото: Shutterstock

Банк России запускает пилотный проект по операциям с цифровым рублем с 1 апреля этого года, рассказала первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

«Проект цифровой рубль мы планируем запустить в пилотную стадию 1 апреля – сначала с операциями между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях. Пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов с 13 банками», – сообщила она журналистам.

По словам замглавы ЦБ, обычные клиенты не смогут участвовать в проекте на первом этапе, и только после его завершения регулятор определит, как будет расширено использование цифрового рубля.

Напомним, ранее глава Минфина России Антон Силуанов прокомментировал создание цифрового рубля. По его словам, его появление достаточно перспективно, а главное, абсолютно надежно.

Сайт KP.RU объяснял, что такое цифровой рубль, где его можно купить и как с ним связаны банки.

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