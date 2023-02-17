Захарова обвинила ООН в применении двойных стандартов к расследованию подрывов «Северных потоков» Фото: Александр Щербак/ТАСС

Секретариат Организации объединенных наций применяет двойные стандарты в вопросе расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, мы в который раз сталкиваемся с примером двойных стандартов в работе Секретариата ООН. Причем здесь даже нет нужды углубляться в юридические и международно-правовые тонкости полномочий международных чиновников», – приводится комментарий дипломата на сайте ведомства.

Как напомнила Захарова, в октябре 2022 года США, Великобритания, Германия и Франция призвали ООН провести расследование обвинений в адрес Ирана в поставках беспилотников России, и тогда в организации сразу заявили о готовности действовать по запросу. Эти вопросом потенциально должен был заняться Совет безопасности ООН, однако отдельного решения Совбеза по заявлениям о якобы имевших место нарушениях резолюции СБ 2231 Ираном и Россией принято не было, обратила внимание представитель МИД РФ.

Дипломат также указала случай, когда генсек ООН Антониу Гутерреш сформировал Комиссию по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии после подписания российско-турецкого Меморандума от 17 сентября 2018 года. Несмотря на то, что члены Комиссии не посещали места инцидентов и не получали информации от правительства Сирии, они представили итоговый доклад, в котором заявили о причастности Дамаска и его союзников к пяти инцидентам из шести, отметила Захарова.

Напомним, накануне Госдума приняла постановление с призывом к Совету безопасности ООН расследовать взрывы на «Северный потоках».

Как писал сайт KP.RU, Россия запросила на 22 февраля проведение заседания Совбеза ООН в связи с новой информацией о взрывах на трубопроводах.