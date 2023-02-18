Два взрыва прогремели в Хмельницкой области Украины 18 февраля 2023 года

Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах в региональном центре Фото: REUTERS

Звуки двух взрывов прогремели в Хмельницкой области Украины в субботу, 18 февраля 2023 года. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Гамалий в своем телеграм-канале.

По его словам, громкие хлопки были слышны в городе Хмельницкий.

Глава области рекомендовал местным жителям не покидать укрытий. Подробностей инцидентов, в том числе сведений о повреждениях инфраструктурных объектов, не приводится.

Как писал сайт KP.RU, всем областям Украины сократили нормы потребления электроэнергии из-за проблем с блоком ТЭС. В "Укрэнерго" уточнили, что текущий объем генерации работающих электростанций не покрывает уровень потребления.

Ранее австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.