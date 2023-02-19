Экс-президент США Джимми Картер отказался от дальнейшего лечения, выбрав хосписный уход Фото: REUTERS

Бывший президент США Джимми Картер отказался от дальнейшего лечения врачей. Он намерен провести остаток жизни вместе со своей семьей в Джорджии, выбрав хосписный уход. Об этом сообщил некоммерческий центр Картера.

«После серии кратковременных госпитализаций бывший президент США Джимми Картер сегодня решил провести оставшееся время дома со своей семьей и получить помощь в хосписе вместо дополнительного медицинского вмешательства», - говорится в заявлении, опубликованном на странице центра в Twitter.

Уточняется, что родственники и команда врачей бывшего президента США поддержали такое решение. Кроме того, семья 98-летнего Картера обратилась к обществу, призвав уважать право бывшего главы Белого дома на приватность в ближайшее время.

Напомним, в 2019 году Джимми Картера, занимавший президентский пост с 1977 года по 1981 год, был госпитализирован несколько раз в октябре. Так, у себя дома в Атланте он упал, после чего попал в больницу с переломом таза. Кроме того, бывший глава Белого дома сам рассказал, что дважды победил онкологию: рак мозга и печени.