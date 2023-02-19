Российский боец рассказал об окружении и боях в Парасковиевке под Артемовском Фото: Александр КОЦ

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал спецкору KP.RU Александру Коцу о боях в Парасковиевке под Артемовском, а также окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российский боец заявил, что около Парасковиевки ВСУ «попытались пробить» наши позиции, но наткнулись на грамотную оборону с российской стороны.

Он уточнил, что российские штурмовые отряды сейчас окружают Парасковиевку для того, чтобы отрезать украинским войскам северный логистический путь к Артемовску. Как сообщил российский боец, данная трасса заблокирована и находится полностью под российским огневым контролем.

«Завершается окружение самой Парасковиевки, в ней уже идут бои. При этом противник пользуется полевыми дорогами в темное время суток, засечь подвоз очень сложно. За Парасковиевкой идем дальше, работаем на полное окружение Артемовска. Противник понимает, что он частично заблокирован, но потери управления там нет, они серьезно сопротивляются», - рассказал он, отметив, что российские войска «обязательно додавят» противника.

Напомним, днем ранее, 18 февраля, советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что несколько дней назад Киев эвакуировал из Артемовска все командование группировками украинских войск, назвав взятие города вопросом времени.

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