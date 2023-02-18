Советник Пушилина Гагин сообщил об эвакуации командования группировки ВСУ из Артемовска Фото: REUTERS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что несколько дней назад Украина эвакуировала из Артемовска все командование группировками ВСУ. Эксперт добавил, что взятие Бахмута (украинское название Артемовска) — лишь вопрос времени.

Военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что Киев пытается перебросить в город дополнительные подразделения и вооружение. Однако эти попытки успешно пресекает российская артиллерия.

Также сегодня, 18 февраля, Гагин сообщал, что снабжение украинской группировки в Артемовске практически блокировано, пути доставки контролируют ВС РФ.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала население Бахмута немедленно эвакуироваться. Мирные жители создают помеху военным, подчеркнула она.

При этом европейские военные эксперты, что потеря Украиной Артемовска будет означать для ВСУ падение второй линии обороны. Войскам придется отступать к Славянску-Крематорску.