Более шести тысяч подземных толчков произошло в Турции за 12 дней

Сейсмологи считают, что Турцию может трясти ещё целый месяц Фото: REUTERS

Более шести тысяч повторных толчков зарегистрировали турецкие учёные после катастрофы 6 февраля 2023 года. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Самый мощный толчок был магнитудой 6,6, около 40 были в диапазоне от 5 до 6 баллов, еще 436 достигли мощности в 4-5 баллов. "Число афтершоков с 6 февраля превысило 6040 – в обычное время это количество землетрясений, фиксируемых в Турции за четыре месяца", - заявил на брифинге глава управления Орхан Татар.

Ранее сайт KP.RU писал, что по мнению сейсмологов Турцию может трясти ещё целый месяц. Напомним, что разрушительное землетрясение, за которым последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. На данный момент стихия унесла жизни минимум 40 тысяч человек.

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