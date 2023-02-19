Белый дом опроверг причастность США к подрывам «Северный потоков» Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«США никаким образом не причастны к этому», – сказал он в эфире телеканала Fox News.

По словам Кирби, в расследовании американского журналиста Сеймура Херша о диверсиях на трубопроводах «нет ни крупицы правды».

Как писал сайт KP.RU, Херш представил результаты своего расследования, согласно которому взрывчатку под «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили американские водолазы. Согласно его данным, все произошло летом 2022 года во время учений НАТО.

Между тем Россия предоставила проект резолюции Совета безопасности ООН по расследованию взрывов на трубопроводах «Северного потока». Москва будет добиваться голосования по резолюции о диверсиях на следующей неделе.

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