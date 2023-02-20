Названы сроки начала переговоров по продлению зерновой сделки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активные переговоры по вопросу продления сроков действия зерновой сделки стартуют в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.

Как заявляет собеседник агентства, переговоры по зерновой сделке могут войти в активную фазу уже начиная со следующей недели. Комментируя ожидания от переговоров, источник издания заявил, что обсуждение будет не из простых.

«Непростыми будут, это ясно. Но работа идет», - заявил собеседник, отметив, что Организация Объединенных наций (ООН) и Турция ведут работу над устранением препятствий, связанных с вопросом экспорта агропродукции и аммиака из России на рынки.

Напомним, в конце июля 2022 года, Москва, Киев, Анкара и ООН подписали соглашение об условиях вывоза зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения этого договора в Стамбуле был создан совместный координационный центр. Как писал сайт KP.RU, 17 ноября прошлого года, Министерство иностранных дел РФ подтвердило продление этой сделки на 120 дней.

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