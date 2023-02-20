Репортер The Times рассказал подробности об обстановке в бункере Зеленского Фото: REUTERS

Журналист британской газеты The Sunday Times смог побывать внутри бункера президента Украины Владимира Зеленского и рассказал об обстановке там, а также в офисе украинского лидера. По его словам, внутри царит полная темнота, поскольку охране и сотрудникам запрещено включать свет.

Как заявляет корреспондент, сам по себе бункер представляет бетонный офисный блок, который окружен стальным кольцом, а у гостей секретные пароли, которые изменяются каждый день, -«это тарабарщина, которую русские произносят с трудом».

«Все шторы задернуты для защиты от взрывов бомб, а свет выключен, чтобы уменьшить угрозу того, что здание станет мишенью для воздушных атак или снайперов», - рассказал журналист, отметив, что темнота является «постоянной функцией».

Источник издания, с которым пообщался репортер, заявил, что предполагалось, что украинский лидер проведет под землей примерно недели при начале боевых действий, но в итоге ему пришлось оставаться там непрерывно около двух месяцев.

«Те, кого пригласили жить рядом с президентом в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении, запрещающее им делиться какими-либо подробностями о дизайне бункера, местоположении или удобствах», - сообщил сотрудник издания.

Уточняется, что за последний месяц президент Украины воспользовался своим бункером только один раз.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя проведенные Службой безопасности Украины (СБУ) обыски в Киево-Печерской лавре в Киеве, предложила провести обыск в бункере Зеленского.

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