Вице-премьер Украины Верещук призвала население Артемовска немедленно эвакуироваться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Оставаться в Бахмуте (украинское название Артемовска), опасно, кроме того, мирные жители "мешают" работать военным, заявила она.

По данным Верещук, в городе остаются около шести тысяч человек. Вице-премьер Украины воззвала к "адекватности и патриотичности" горожан и попросила уехать из города, чтобы не подвергать себя опасности и "дать силам обороны и безопасности нормально работать".

За Артемовск идут ожесточенные бои. Накануне в ДНР заявили о взятии российскими войсками всех высот в окрестностях города, несмотря на то, что ВСУ перебрасывает в эту область все больше сил и техники. В город запретили въезд гражданских лиц, что, по мнению экспертов, может означать подготовку к отступлению.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что на украинской стороне здесь находится много иностранных наемников. Такую поддержку ВСУ в США назвали запоздалой.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)