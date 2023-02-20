Российские войска уничтожили большую часть техники НАТО, переданной Киеву Фото: REUTERS

С декабря 2021 года страны НАТО передали Украине более 3,5 тыс. единиц вооружения. Как пояснили в Службе внешней разведки РФ, российские войска уничтожили уже большую часть этой техники.

Всего Киеву с Запада отправили уже 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП и 655 артиллерийских систем. Также Киев получил 9,8 тыс. ракет, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1 млн 206 тыс. снарядов. Большая часть техники уже уничтожена.

Сейчас НАТО готовится отправить на Украину еще 50 танков. Их обещают поставить до конца апреля. Такая помощь не окажет особого влияния на позицию ВСУ, считают эксперты.

При этом изначально Запад собирался отправить Киеву на подмогу более трех сотен броневиков. Однако, как признали в Минобороны Великобритании, после принятия решения выяснилось, что сделать это невозможно. Большая часть техники, находящаяся на вооружении европейских стран, либо не отремонтирована, либо вовсе неисправна.