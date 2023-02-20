Участники спецоперации приглашены на оглашение послания Путина Федеральному Собранию Фото: REUTERS

Участники специальной военной операции будут присутствовать на оглашении послания президентом России Владимиром Путиным Федеральному Собранию Российской Федерации. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что сегодня ведется подготовка к этому посланию.

«Путин работает над посланием. Оно будет завтра в полдень в Гостином дворе. Он огласит это послание. Сегодня ведется подготовка. Каких-то публичных мероприятий не запланировано», - сказал представитель Кремля.

Как писал KP.RU, согласно представленной ранее телепрограмме, федеральные каналы должны показать послание российского президента Федеральному собранию в 12:00 во вторник, 21 февраля. Накануне Песков сообщил, что Путин в своей речи даст оценку ходу специальной военной операции России на Украине, а также оценит международную обстановку.

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