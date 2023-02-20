Байден пообещал передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, который накануне прибыл с визитом в Киеве, заявил о том, что Вашингтон со своими союзниками намерены передать Киеву примерно 700 танков, а также тысячи бронемашин и более 2 млн артиллерийских снарядов.

«Вместе мы пообещали около 700 танков, тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, более 50 передовых РСЗО», - заявил американский лидер на пресс-конференции в понедельник, 20 февраля.

Напомним, сегодня, 20 февраля, Байден приехал в Киев, где провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Как писал сайт KP.RU, глава Белого дома уже объявил о том, что что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. По его словам, Вашингтон должен сообщить об этом официально во вторник, 21 февраля.

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