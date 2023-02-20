Глава Евросовета Мишель признал, что санкции против России исчерпаны

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото: REUTERS

Евросоюз уже ввел все основные санкции в отношении России, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода санкций. Главное уже было сделано, потому что мы ввели санкции против ископаемого топлива», – сказал он в интервью газете LeSoir.

Как отметил глава Евросовета, у ЕС осталось не так много дополнительных мер, которые он может еще предпринять.

Напомним, десятый пакет санкций ЕС в отношении России подразумевает введение торговых ограничений на сумму 11 миллиардов евро. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Как уточнила глава ЕК, в новом пакете будут предусмотрены ограничения на экспорт электронных компонентов, используемые Россией в военном производстве, в частности дронов и вертолетов. Кроме того, в него могут войти ограничения против Росбанка и банка «Тинькофф».

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