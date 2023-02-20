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НовостиПолитика20 февраля 2023 13:26

Глава Евросовета Мишель признал, что санкции против России исчерпаны

Каждый следующий пакет санкций нааправлен на предотвращение попыток их обхода, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Евросовета Шарль Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель

Фото: REUTERS

Евросоюз уже ввел все основные санкции в отношении России, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода санкций. Главное уже было сделано, потому что мы ввели санкции против ископаемого топлива», – сказал он в интервью газете LeSoir.

Как отметил глава Евросовета, у ЕС осталось не так много дополнительных мер, которые он может еще предпринять.

Напомним, десятый пакет санкций ЕС в отношении России подразумевает введение торговых ограничений на сумму 11 миллиардов евро. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Как уточнила глава ЕК, в новом пакете будут предусмотрены ограничения на экспорт электронных компонентов, используемые Россией в военном производстве, в частности дронов и вертолетов. Кроме того, в него могут войти ограничения против Росбанка и банка «Тинькофф».

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