Блумберг: в десятый пакет санкций ЕС могут войти рестрикции против Росбанка и банка «Тинькофф»

Евросоюз планирует включить Росбанк и банк "Тинькофф" в десятый пакет антироссийских санкций. Фото: REUTERS

В десятый пакет антироссийских санкций ЕС могут войти рестрикции в отношении двух российских банков. Речь идет о Росбанке и банке «Тинькофф». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Также Евросоюз изучает возможность введения санкций против Фонда национального благосостояния РФ. Кроме того, ряду банков может быть предписано предоставлять информацию об активах российского Центробанка, а Еврокомиссия предлагает ввести крупные штрафы за непредоставление отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами, находящимися под санкциями. Сообщается, что ЕС предполагает запретить гражданам Российской Федерации занимать должности в органах управления операторов критически важных европейских инфраструктурных объектов и предприятий.

Напомним, в январе глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против России. Он будет направлен на то, чтобы покончить с обходами ограничений, уточнила председатель ЕК. Также Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет будет включать дополнительные экспортные запреты.

Ранее сообщалось, что в новый пакет санкций ЕС против России планируют включить 130 лиц и компаний. Среди них банки, военные, чиновники и компании, подозреваемые в обходе антироссийских мер. Меры против РФ также могут затронуть экспорт электронных компонентов.

В то же время глава МИД Венгрии заявил, что десятый пакет антироссийских санкций стал бы огромной ошибкой. По словам министра, ограничения в отношении России ведут Европу в тупик.