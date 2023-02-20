Италия назвала условия для передачи Украине истребителей

Италия готова передать Украине до пяти истребителей Фото: ru.wikipedia.org

Италия готова поставить Украине истребители, но только после того, как их передадут Киеву другие страны НАТО в Европе, рассказали источники, знакомые с вопросом.

Как пишет La Repubblica, Рим готов передать Киеву до пяти боевых самолетов, при этом речь идет не о F-35 или Eurofighter, а об истребителях-бомбардировщиках третьего поколения Tornado. Кроме того, Италия может поставить Украине штурмовики Amx.

В случае, если Рим не сможет передать боевые самолеты, то он как минимум поддержит решение Великобритании о поставках Киеву нескольких десятков истребителей Typhoon, отмечается в сообщении. Договоренности о поставках могут быть подписаны в ходе визита премьера-министра Италии Джорджи Мелони в Киев во вторник, 21 февраля, пишет издание.

Напомним, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли заявлял, что Рим не будет возражать против поставок истребителей Украине Великобританией, если они будут использоваться только в целях обороны.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский выступил ранее в парламенте Великобритании, попросив у него боевые самолеты. В ходе выступления политик подарил парламентариями летный шлем, выразив надежду, что он станет символом новой коалиции по передаче Киеву истребителей.

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