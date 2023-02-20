Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Украине на 460 миллионов долларов Фото: EAST NEWS

Власти Соединенных Штатов направят Украине новый пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов, заявило Министерство обороны США.

Как пишет в своем Twitter репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс, в новым пакет помощи войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, машины группы огневой поддержки пехоты Bradley, приборы ночного видения, медикаменты, запчасти и другое оборудование.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден заявил о том, что Украина вскоре получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. По словам политика, Киеву поставят артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радиолокационные системы воздушного наблюдения.

В начале февраля США утвердили пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов, в который вошли системы ПВО и ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS.