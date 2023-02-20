МИД Китая потребовал провести объективное расследование взрывов на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время брифинга заявил о необходимости проведения детального, объективного, беспристрастного и профессионального расследования взрывов на газопроводах Nord Stream, учитывая их последствия для всего мира.

Вэньбинь отметил, что подрыв «Северных потоков» оказал крайне серьёзное влияние как на экологию, так и на мировые энергетические рынки, в связи с чем все страны имеют право требовать тщательного расследования данного инцидента. Согласно официальной позиции Китая - оно попросту необходимо.

Также Вэньбинь отметил неоднозначное молчание официальных лиц и СМИ в США по этому поводу, что вызывает у КНР искреннее недоумение. Также, по предположению представителя китайского МИДа, подрыв газопроводов вызывает множество опасений в Европе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Белом доме опровергли результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша о том, что именно США ответственны за подрыв газопроводов Nord Stream. В Еврокомиссии это расследование также назвали «спекуляцией».