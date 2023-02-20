Еврокомиссия назвала расследование Херша о взрывах на «Северных потоках» при поддержке Норвегии «спекуляцией» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия считает «спекуляцией» итоги расследования американского журналиста Сеймура Херша, согласно которому трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были взорваны США при поддержке Норвегии под прикрытием учений Североатлантического альянса, поэтому не будет их комментировать. Такое заявление в понедельник, 20 февраля, сделал представитель пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини.

«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов «Северный поток». Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос - это официальное расследование», - приводит ТАСС заявление представителя ЕК.

Напомним, американский журналист представил расследование, в котором говорилось, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы. По его словам, ЦРУ доставили декомпрессионную камеру для водолазов в Норвегию. Как заявлял Херш, все произошло летом прошлого года, когда проходили учения НАТО.

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