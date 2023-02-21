Владимир Путин назвал сложным и рубежным нынешнее время Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин назвал сложным и рубежным нынешнее время.

- С сегодняшним посланием я выступаю в рубежное, важное для страны время, когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность, - сказал Путин.

В своем выступлении он также рассказал о тотальной лжи Запада, в том числе об использовании Минских соглашений. Он назвал это позором, от этого "им никогда не отмыться".

Кроме того, президент обратил внимание, что такой метод обмана западные страны использовали и раньше, в том числе по отношению к Югославии и Сирии.

Ранее сайт KP.RU писал, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному Собранию. До этого глава государства обращался с ним к депутатам и сенаторам почти два года назад.

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