Владимир Путин назвал сложным и рубежным нынешнее время
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Российский президент Владимир Путин назвал сложным и рубежным нынешнее время.
- С сегодняшним посланием я выступаю в рубежное, важное для страны время, когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность, - сказал Путин.
В своем выступлении он также рассказал о тотальной лжи Запада, в том числе об использовании Минских соглашений. Он назвал это позором, от этого "им никогда не отмыться".
Кроме того, президент обратил внимание, что такой метод обмана западные страны использовали и раньше, в том числе по отношению к Югославии и Сирии.
Ранее сайт KP.RU писал, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному Собранию. До этого глава государства обращался с ним к депутатам и сенаторам почти два года назад.
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