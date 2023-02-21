Путин: Мы защищаем свой родной дом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время выступления с посланием в Федеральному Собранию заявил, что РФ защищаем свой родной дом, в то время, когда Запад стремится заполучить безграничную власть.

- Мы защищаем свой родной дом, а цель Запада - безграничная власть. На помощь беднейшим странам члены большой семерки (G7) выделили 60 миллиардов долларов, а на Украину - 150. И где эти разговоры о борьбе с бедностью, куда это все подевалось? ... На конференции в Мюнхене звучали обвинения в адрес России. Но они выпустили "джина из бутылки". В результате войн, по оценкам американцев, которые развязали США, погибло 900 тысяч человек, 38 миллионов стали беженцами. Все это они просто стереть хотят из памяти человечества, - заявил глава государства.

Также российский лидер назвал сложным и рубежным нынешнее время, напомнив, что ответственность лежит на каждом.

Ранее сайт KP.RU писал, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция выступления президента

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 21 февраля 2023 (подробности)