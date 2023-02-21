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НовостиПолитика21 февраля 2023 9:24

Путин: Запад хоть черта лысого готов использовать против России

Президент заявил, что для западных стран главным является воевать против нашей страны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил, что для западных стран главным является воевать против нашей страны. По его словам, для этого они готовы и «черта лысого использовать».

«Недавно одной из бригад присвоили название "Эдельвейс", как у нацистов. На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки вермахта. Удивительно, что на западе этого никто не замечает. А почему? Им наплевать, на кого делать ставку в борьбе с нами, в борьбе с Россией. Главное - чтобы воевали против нашей страны. Хоть черта лысого использовать!», - заявил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в своем послании Путин также о тотальной лжи западных стран, отметив, что «от этого позора им никогда не отмыться!». Глава государства отмтеил, что западные элиты «превратились в символ тотальной лжи», а Нормандский формат был блефом.

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