Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил, что для западных стран главным является воевать против нашей страны. По его словам, для этого они готовы и «черта лысого использовать».

«Недавно одной из бригад присвоили название "Эдельвейс", как у нацистов. На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки вермахта. Удивительно, что на западе этого никто не замечает. А почему? Им наплевать, на кого делать ставку в борьбе с нами, в борьбе с Россией. Главное - чтобы воевали против нашей страны. Хоть черта лысого использовать!», - заявил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в своем послании Путин также о тотальной лжи западных стран, отметив, что «от этого позора им никогда не отмыться!». Глава государства отмтеил, что западные элиты «превратились в символ тотальной лжи», а Нормандский формат был блефом.

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