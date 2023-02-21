Путин заявил, что никто не собирается вторгаться в частную жизнь в России

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил, что взрослые люди имеют право жить как хотят и никто не намерен вторгаться в частную жизнь в нашей стране.

«Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Мы относились всегда к этому так в России. Никто в частную жизнь не вторгается. Но хочется им сказать - посмотрите Священное писание, другие мировые религии. Там все сказано, в том числе и то, что семья - союз мужчины и женщины», - заявил российский лидер.

Напомним, в декабре прошлого года российский президент во время церемонии вручения госнаград в Кремле сказал о роли семьи в воспитании патриотических чувств. Как писал сайт KP.RU, глава государства заявил, что семья закладывает любовь к Отечеству, а также «к своей земле, согражданам».

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция выступления президента

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 21 февраля 2023 (подробности)