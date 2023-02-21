Путин заявил, что Россия шаг за шагом решит стоящие перед ней задачи в ходе спецоперации

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил, что наша страна шаг за шагом решит стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

«С сегодняшним посланием я выступаю в рубежное, важное для страны время. Когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность … Мы шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи», - заявил российский президент.

Как писал сайт KP.RU, в ходе своей речи российский лидер объяснил начало специальной военной операции на Украине желанием защитить Россию ликвидировать нацистские угрозы. Глава государства заявил, что жители республик Донбасса верили и ждали, что Москва придет им на помощь. Он также отметил, что российские войска не воюют с народом Украины.

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