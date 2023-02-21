Путин: Мы не воюем с народом Украины Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил, что российская сторона не воюет с народом Украины.

По его словам, сейчас народ соседней страны оказался в заложниках.

- Мы не воюем с народом Украины. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, - сказал глава государства во время своего выступления с посланием к Федеральному Собранию, напомнив, что все то время, когда пылал Донбасс, Запад играл "краплеными картами".

Там же Путин заявил, что РФ защищаем свой родной дом, в то время, когда Запад стремится заполучить безграничную власть. При этом он добавил, что западные элиты "превратились в символ тотальной лжи".

Ранее сообщалось, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию с выступления президента.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция выступления президента

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 21 февраля 2023 (подробности)