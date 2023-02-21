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НовостиОбщество21 февраля 2023 9:45

Путин предложил льготную программу аренды жилья для работников ОПК

При этом он отметил, что ставки должны быть ниже рыночной
София ГОНЧАРОВА
Путин предложил льготную программу аренды жилья для работников ОПК

Путин предложил льготную программу аренды жилья для работников ОПК

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года объявил о необходимости запустить особую программу льготной аренды жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

- Предлагаю запустить специальную программу льготной аренды жилья для сотрудников ОПК. Значительную часть платы возьмет на себя государства, - сказал глава государства.

При этом он отметил, что ставки должны быть ниже рыночной.

В этот же день президент поручил создать специальный Фонд помощи всем бойцам спецоперации. Предполагается, что такое учреждение должно будет координировать предоставление помощи, помогать в образовании, спорте, предпринимательстве.

Ранее сообщалось, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию с выступления президента.

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