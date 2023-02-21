Путин предложил льготную программу аренды жилья для работников ОПК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года объявил о необходимости запустить особую программу льготной аренды жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

- Предлагаю запустить специальную программу льготной аренды жилья для сотрудников ОПК. Значительную часть платы возьмет на себя государства, - сказал глава государства.

При этом он отметил, что ставки должны быть ниже рыночной.

В этот же день президент поручил создать специальный Фонд помощи всем бойцам спецоперации. Предполагается, что такое учреждение должно будет координировать предоставление помощи, помогать в образовании, спорте, предпринимательстве.

Ранее сообщалось, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию с выступления президента.

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