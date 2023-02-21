Путин рассказал, что издевательство над детьми и педофилия стали нормой на Западе

Президент России Владимир Путин Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, назвал издевательства над детьми и педофилию нормой для западных стран.

По словам российского лидера, западные священники дошли до благословения однополых браков.

«Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. Извращения, издевательство над детьми, вплоть до педофилии, объявляются нормой, нормой их жизни», - заявил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в своем послании глава государства призвал открыть Священное писание или же книги других мировых религий, где сказано, в том числе и том, что семья является союзом мужчины и женщины.

«Англиканская церковь хочет рассмотреть концепцию гендерно-нейтрального Бога. Что хочется сказать: "Прости Господи, не ведают что творят!», - заявил глава государства.

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