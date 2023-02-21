Путин заявил, что Россия выходит на новый цикл экономики

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия выходит на новый цикл экономики, а ее структура обретает качественно новый характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года.

По словам главы государства, необходимо не только приспособиться к текущим условиям, но и выйти на новые рубежи.

"Стратегическая задача - вывести экономику на новые рубежи, - уточнил российский лидер. - Сейчас все меняется очень быстро, время новых возможностей. И от того, как мы реализуем, будет зависеть наша будущая жизнь".

Как ранее писал сайт KP.RU, во время того же обращения Владимир Путин заявил о необходимости создания условий уверенного развития страны в будущем. Глава государства также добавил, что Российская Федерация намерена и дальше вместе с партнерами работать над безопасной системой расчета.

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