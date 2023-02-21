Путин заявил, что инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4% в 2023 году

Президент России Владимир Путин Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил, что инфляция в нашей стране приблизиться к целевому уровню в 4% уже в текущем году.

«В 2023 году инфляция приблизиться к целевому уровню в 4%», - заявил российский лидер, добавив также, что «именно частный бизнес на фоне попыток сдержать Россию доказал, что может адаптироваться к новой конъюнктуре, поэтому каждая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку».

Как писал сайт KP.RU, Путин в своем послании также заявил, что экономика России оказалась прочнее, чем ожидали страны Запада, напомнив, что ВВП в нашей стране в прошлом году, согласно последним прогнозам, снизился на 2,1%, хотя ранее говорили об обвале. Кроме того, глава государства заявил и о том, что безработица в России снизилась до 3,7%.

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