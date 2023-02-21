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НовостиОбщество21 февраля 2023 10:28

Путин заявил, что Россия не будет следовать принципу «пушки вместо масла»

При этом он отметил, что оборона государства является важным приоритетом
София ГОНЧАРОВА
Путин заявил, что Россия не будет следовать принципу «пушки вместо масла»

Путин заявил, что Россия не будет следовать принципу «пушки вместо масла»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна не намерена следовать принципу «пушки вместо масла» и повторять ошибки прошлого.

При этом он отметил, что оборона государства является важным приоритетом.

- Есть такое выражение "пушки вместо масла". Оборона - важный приоритет, но мы должны не повторять ошибки прошлого. Нужно создать условия для уверенного развития страны, - отметил глава государства.

В ходе своего выступления с посланием к Федеральному Собранию глава государства заявил о готовности России к испытаниям ядерного оружия в случае первого шага со стороны Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин в ходе того же выступления заявил, что Российская Федерация приостанавливает участие в договоре о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ).

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