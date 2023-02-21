Путин заявил, что Россия не будет следовать принципу «пушки вместо масла» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна не намерена следовать принципу «пушки вместо масла» и повторять ошибки прошлого.

При этом он отметил, что оборона государства является важным приоритетом.

- Есть такое выражение "пушки вместо масла". Оборона - важный приоритет, но мы должны не повторять ошибки прошлого. Нужно создать условия для уверенного развития страны, - отметил глава государства.

В ходе своего выступления с посланием к Федеральному Собранию глава государства заявил о готовности России к испытаниям ядерного оружия в случае первого шага со стороны Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин в ходе того же выступления заявил, что Российская Федерация приостанавливает участие в договоре о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ).

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