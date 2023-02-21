Путин подписал указ о постановке на боевое дежурство России новых стратегических комплексов наземного базирования

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Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил, что неделю назад подписал указ о постановке на боевое дежурство Российской Федерации новых стратегических комплексов наземного базирования.

Глава государства отметил, что в начале февраля 2023 года прозвучало заявление Североатлантического альянса с требованием «вернуться к договору СНВ».

«Включая допуск инспекций на наши оборонные объекты. Театр абсурда какой-то! Нам известно, что Запад причастен к ударам по базам наших стратегических бомбардировщиков ... Нам проводить инспекции - не дают! Наши заявки отклоняются, мы проверить толком ничего не можем», - сказал российский президент, заявив, что НАТО прямо говорят о том, что их целью является поражение России.

Как писал сайт KP.RU, Путин в своем послании также заявил, что западные страны Путин заявил, что западные страны напрямую причастны к украинским атакам на российские базы авиации.

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