Путин заявил, что Запад напрямую причастен к украинским атакам на российские базы авиации

Владимир Путин Фото: REUTERS

Западные страны причастны к украинским атакам на российские базы авиации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года.

"Нам известно, что Запад причастен к ударам по базам наших стратегических бомбардировщиков, - уточнил глава государства. - Нам проводить инспекции - не дают! Наши заявки отклоняются, мы проверить толком ничего не можем. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - поражение России".

По словам Владимира Путина, на этом фоне требования НАТО "вернуться к договору" о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) выглядит "театром абсурда".

Как ранее писал сайт KP.RU, во время того же выступления российский лидер заявил, что Запад развернул против России военный, информационный и экономический фронт, но ни на одном из них он ничего не добьется.

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