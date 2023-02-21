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НовостиПолитика21 февраля 2023 10:50

Путин назвал театром абсурда требование НАТО вернуть инспекции альянса на стратегические объекты РФ

Москве известно о причастности Запада к ударам по базам стратегических бомбардировщиков РФ, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Требование НАТО вернуть ее инспекции на стратегические объекты России похожи на театр абсурда, считает президент РФ Владимир Путин.

«В начале февраля прозвучало заявление НАТО с требованием вернуться к договору СНВ, включая допуск инспекций на наши оборонные объекты. Театр абсурда какой-то! Нам известно, что Запад причастен к ударам по базам наших стратегических бомбардировщиков», – заявил он в ходе послания Федеральному собранию.

Как отметил глава государства, заявки России на проведение инспекций на Западе постоянно отклоняются, поэтому российская сторона ничего не может проверить. В это время США и НАТО напрямую заявляют о планах поражения России, добавил президент.

Напомним, в начале февраля НАТО призвала Россию возобновить инспекции ядерных арсеналов. В альянсе посчитали, что Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет способствовать международной стабильности и сдерживать стратегические ядерные силы РФ и США

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