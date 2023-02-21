Путин заявил, что ядерные арсеналы западных стран направлены против России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что ядерные арсеналы западных стран направлены против нашей страны. Речь идет не только о Соединенных Штатах, но и Германии и Франции.

- Выступив со своим заявлением, НАТО сделало заявку о том, чтобы сделать участником СНВ (договора о стратегических ядерных вооружениях). Мы с этим согласны. Пожалуйста! Более того - такая постановка вопроса уже давно созрела. Ядерные арсеналы есть не только у США, но и Великобритании, Франции, Германии. И они тоже направлены против нас. Направлены против России. Не учитывать этого мы не можем, - сказал глава государства.

После этого Путин заявил о готовности России к испытаниям ядерного оружия в случае первого шага со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление прозвучало во время оглашения послания Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года.

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