Путин призвал российских бизнесменов не унижаться, цепляясь за прошлое и пытаясь что-то отсудить Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, призвал бизнесменов, столкнувшихся с антироссийскими санкциями не «бегать с протянутой рукой» и унижаться, а попытаюсь выпросить обратно замороженные западными странами активы.

Российский лидер заявил, что попавшим под санкции предпринимателям сейчас нужно постараться перестроить свою жизнь, а также свою работу, активно инвестируя в Россию.

«Хочу, чтобы меня услышали те, кто столкнулся с "волчьими повадками Запада", пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки, бессмысленно. И главное - бесполезно, особенно теперь, когда вы хорошо понимаете, с кем имеете дело», - заявил глава государства, подчеркнув, что не надо «цепляться за прошлое, пытаться что-то отсудить, выпросить».

Как писал сайт KP.RU, в своем послании Путин также призвал бизнесменов быть со своей Родиной, отметив, что Запад рассматривает россиян как «второй сорт».

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