Путин призвал бизнесменов быть со своей Родиной

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российские бизнесмены должны быть со своей Родиной, а не "доживать свой век в арестованном особняке с арестованным счетом" на Западе, где россиян считают "вторым сортом". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года.

"Для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками. Они должны понять - они там второй сорт, - подчеркнул российский лидер. - Но есть и другой выбор - быть со своей Родиной, работать для соотечественников, менять жизнь вокруг себя в своей стране. И таких предпринимателей, настоящих бойцов, у нас много".

По словам Владимира Путина, будущее именно за такими предпринимателями.

Как ранее писал сайт KP.RU, во время того же обращения президент РФ заявил, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем ожидал Запад, напомнив о том, что ВВП в России в 2022 году, согласно последним прогнозам, снизился на 2,1%, однако ранее предрекали обвал.

Владимир Путин также призвал вернуться к пересмотру экономических составов преступлений в уголовном законодательстве, заявив, что в данном вопросе не стоит перегибать палку.

По словам главы государства, частный бизнес в нашей стране продемонстрировал, что способен успешно адаптироваться, несмотря на попытки Запада сдержать РФ.

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