Сальдо ожидает освобождения Херсона в недалеком будущем

Владимир Сальдо Фото: СОЦСЕТИ

Херсон будет освобожден в недалеком обозримом будущем. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 21 февраля 2023 года. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник выразил уверенность, что российские войска уже совсем скоро восстановят контроль над городом, но конкретных сроков врио губернатора Херсонской области не привел.

Напомним, Владимир Сальдо заявил, что час освобождения Херсона российскими войсками уже близок, и военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), оккупировавшие город, это чувствуют. По его словам, об этом говорят случаи мародерства в городе со стороны украинских военных.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Сальдо рассказал, что киевский режим вывозит ценности из Херсонского литературного музея. По его оценке, это свидетельствует о планах отступления ВСУ.

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