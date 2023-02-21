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НовостиПолитика21 февраля 2023 15:15

В ЛНР заявили о переброске под Артемовск боевиков нацбата «Айдар»*

Им приказано не допускать бегства мобилизованных военнослужащих ВСУ, сообщил офицер Марочко
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В ЛНР заявили о переброске под Артемовск боевиков нацбата «Айдар»*

В ЛНР заявили о переброске под Артемовск боевиков нацбата «Айдар»*

Фото: REUTERS

Националистический батальон «Айдар»* перебрасывают в район Артемовска своих боевиков, заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Для разблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики из националистического подразделения «Айдар»*, – сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Марочко, в задачи «айдаровцев» входит сдерживание подразделений Вооруженных сил Украины под Артемовском и недопущение бегства украинских военнослужащих из числа мобилизованных.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе появилась информация, что ВСУ перебрасывают в Артемовск дополнительные подразделения и технику в попытке предотвратить окружение города.

Между тем советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Украина «вцепилась» в Бахмут (украинское название Артемовска), потому что другие населенные пункты плохо укреплены.

*Запрещенная в России экстремистская организация